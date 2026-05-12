Cruillas in festa | Emanuele Scelta di Sicilia Cabaret porta in scena l’uomo delle occasioni dj set e animazione

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo 16 maggio 2026, dalle ore 15:30 alle 19:30, i locali dell’Istituto Comprensivo Cruillas di via Salerno 19 si trasformeranno nel cuore pulsante di un grande evento: "Cruillas in festa", organizzato da Saverio Oddo. Sarà un pomeriggio interamente dedicato al divertimento e allo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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