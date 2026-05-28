A pochi mesi dall'inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, sono stati annunciati i cambiamenti nel cast dei giurati. Dopo l'uscita di uno dei membri storici, altri due giudici lascerebbero il programma. La decisione si inserisce in un quadro di rinnovo che coinvolge diversi componenti dello show, con alcune figure che non parteciperanno più alla prossima edizione. La produzione sta ancora definendo i dettagli relativi ai nuovi giudici e alle eventuali sostituzioni.

A pochi mesi dalla nuova stagione di Ballando con le Stelle, attorno allo storico show di Rai 1 starebbe prendendo forma una vera rivoluzione. Le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore parlano infatti di un possibile terremoto al tavolo della giuria, con addii eccellenti e nuovi volti pronti a cambiare completamente gli equilibri del programma. Dopo anni di squadra praticamente immutata, Milly Carlucci sembrerebbe intenzionata a dare una scossa forte al format, puntando su una miscela di nomi inaspettati, personaggi divisivi e grandi ritorni televisivi. Tempo di grandi cambiamenti a Ballando con le stelle: Milly Carlucci rivoluziona la giuria!. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Assurdo, Milly Carlucci cambia tutto: dopo Selvaggia, se ne vanno altri due giurati di Ballando, ecco chi sono

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