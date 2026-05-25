Durante le prove della prossima stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha annunciato di aver scelto tre donne del mondo dello spettacolo come concorrenti. Tra le candidate ci sono una cantante, un’attrice e una showgirl. I nomi delle partecipanti non sono stati ancora resi noti, ma si tratta di figure molto conosciute e apprezzate dal pubblico. La presentatrice ha confermato che il cast è in fase di definizione.

Milly Carlucci sarebbe già al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle: spuntano i nomi di tre celebri donne dello spettacolo molto amate dal pubblico. Scopriamo chi sono i volti famosissimi della tv italiana. Leggi anche: Milly Carlucci arruola una famosa cantante per Ballando con le stelle? L’indiscrezione e le parole su Selvaggia Lucarelli La nuova stagione televisiva è ancora lontana, ma dietro le quinte della Rai si starebbe già lavorando intensamente per costruire uno dei programmi più seguiti del sabato sera. Dopo aver concluso altri importanti impegni professionali, Milly Carlucci avrebbe infatti iniziato a muoversi per preparare il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha puntato tre dive della tv: una cantante, un’attrice e una showgirl! Ecco chi sono

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