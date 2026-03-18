Milly Carlucci | Selvaggia Lucarelli al GFVip? Intanto in bocca al lupo per Ballando se ne riparlerà

Milly Carlucci ha commentato la possibilità di vedere Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, augurandole buona fortuna, e ha annunciato che per il futuro di Ballando con le Stelle si parlerà più avanti. La conduttrice ha fatto riferimento alla sua posizione attuale come presentatrice di Canzonissima e alle decisioni riguardanti i programmi in programma.

Al timone della nuova Canzonissima, Milly Carlucci parla del futuro di Ballando con le Stelle e di Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata come opinionista nel Grande Fratello Vip. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice afferma riguardo al nuovo impegno della giornalista: “Giustamente Selvaggia ha una vita anche dopo Ballando. Ci vogliamo molto bene, la stima e la sintonia sono grandi. Ora le faccio un grande in bocca al lupo per la sua avventura e poi, più avanti, si riparlerà di Ballando “. Per quanto riguarda Canzonissima, invece, l’idea è stata quella di “aprire il forziere della Rai” per riscoprire “un titolo che è più che storico, è quasi magico. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Milly Carlucci: “Selvaggia Lucarelli al GFVip? Intanto in bocca al lupo, per Ballando se ne riparlerà” Articoli correlati SELVAGGIA LUCARELLI: LA REAZIONE DI MILLY CARLUCCI AL MIO PASSAGGIO AL GFVIPSelvaggia Lucarelli: addio o arrivederci Ballando con le Stelle? La risposta arriva da un’intervista rilasciata a Chi dove parla della reazione di... Una raccolta di contenuti su Milly Carlucci Temi più discussi: Lucarelli parla del contratto a Ballando e della reazione di Milly Carlucci al suo passaggio al GF; Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio: ecco come Milly Carlucci ha reagito al Grande Fratello Vip; Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli svela la reazione di Milly Carlucci poi conferma: Non cedo la paletta di Ballando; Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026: la reazione di Milly Carlucci dopo l'annuncio. Milly Carlucci: «Selvaggia Lucarelli al GF Vip? Ha una vita oltre Ballando. Intanto in bocca al lupo, poi se ne riparlerà»Una 'Canzonissima' completamente nuova «adatta al 2026» e su Selvaggia Lucarelli, ora impegnata al 'Grande Fratello Vip', la porta per un futuro a 'Ballando con ... leggo.it Grande Fratello Vip, pagelle prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), Raul Dumitras e le patate con buccia (5), la rivincita di ...Il Grande Fratello Vip torna agli arbori con la conduttrice di casa, Ilary Blasi. La nuova edizione parte già con un cast che promette scintille e discussioni anche sulla cena a base ... leggo.it #MillyCarlucci spiega come sarà la sua #Canzonissima Sabato 21 marzo Milly Carlucci tornerà in prima serata su Raiuno con Canzonissima e sfiderà #Amici di #MariaDeFilippi. Intervistata da #TvSorrisieCanzoni ha spiegato i cambiamenti che ha apportato a - facebook.com facebook Milly Carlucci posta un video suo social e annuncia la partenza ufficiale di "Canzonissima". Il remake dello storico programma della Rai, prevede tanta musica e canzoni: "Quelle che sono nel nostro cuore", sottolinea la conduttrice. x.com