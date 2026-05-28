Assunta Clemente Lega | Il centrodestra è chiamato a riflettere sul futuro della coalizione e sull' impegno concreto per il territorio

Il centrodestra ha ottenuto una vittoria significativa ad Ariano Irpino, con il nuovo sindaco eletto. La deputata della Lega ha sottolineato che il risultato richiede una riflessione sulla strategia futura della coalizione e sugli interventi concreti per il territorio. La vittoria rappresenta un punto di svolta, secondo quanto dichiarato, e invita a un’analisi approfondita sulla direzione da prendere a livello provinciale.

“Il risultato positivo di Ariano Irpino, con la vittoria del sindaco Mario Ferrante, è importante e significativo per il centrodestra, che è chiamato ad avviare una seria riflessione sul futuro della coalizione e sulla direzione da seguire sul piano provinciale”. Ad affermarlo è Assunta Clemente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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