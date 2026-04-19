Amministrative harakiri centrodestra | la Lega frena sull’accordo di coalizione

Nel centrodestra campano, le trattative per l’accordo di coalizione hanno subito una brusca interruzione. La Lega ha deciso di fermarsi, rallentando i colloqui con gli alleati in vista delle prossime elezioni amministrative. La situazione ha generato incertezza tra i partiti coinvolti, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla strategia comune da adottare. La decisione ha portato a una sospensione temporanea delle discussioni ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Frenata improvvisa nel centrodestra campano in vista delle prossime elezioni Amministrative. A bloccare l’intesa è la Lega, con il commissario regionale Gianpiero Zinzi che prende le distanze dal documento sottoscritto dalle forze della coalizione, chiarendo come non si tratti di un accordo politico formalmente ratificato. “Vogliamo essere chiari: il documento sottoscritto oggi non è in alcun modo un accordo politico formalmente ratificato”, ha dichiarato Zinzi, sottolineando come al Carroccio non possano essere attribuite decisioni mai assunte nelle sedi competenti. Una presa di posizione netta che di fatto congela il percorso unitario del centrodestra in Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Amministrative, harakiri centrodestra: la Lega frena sull’accordo di coalizione Notizie correlate Centrodestra assente al Principino. Forza Italia frena sull’accordo: "Ci sono ancora temi da affrontare"Anche a non essere attenti osservatori, non è sfuggito che ieri mattina al Principino all’investitura di Sara Grilli come candidata sindaca del... Il Centrodestra verso le amministrative, missione unità dell'Udc: il percorso per blindare la coalizione“Il dialogo tra le forze politiche del Centrodestra è avviato e si fonda su un’alleanza chiara tra Udc, Mpa, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contenuti utili per approfondire Comunali, in Campania intesa a tutto campo nel centrodestraIl centrodestra si presenterà unito nei comuni al voto in Campania. ansa.it Verso le amministrative: Tavolo del centrodestra per i Comuni al votoTavolo del centrodestra su Montignoso, Villafranca e Pontremoli ad annunciarlo il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Marco Guidi. In vista della tornata elettorale di maggio, il centrodestra ... lanazione.it