La Lega sta aumentando i consensi nei sondaggi, attirando nuove adesioni, mentre si trova in una fase di incertezza interna. La crescita dell’appoggio all’onda Vannacci si manifesta come un fenomeno rilevante per il partito, che si trova di fronte a un bivio nel suo percorso politico. La questione riguarda come la Lega gestirà questa espansione e le sue implicazioni future, anche in vista di eventuali alleanze o strategie politiche.

Grande è la confusione sotto il cielo leghista. L’ onda Vannacci si gonfia nei sondaggi e con nuove reclute. E dopo il sorpasso di Vigevano, assurta a Caporetto pavese, e il conseguente commissariamento dei vertici locali, si cerca di reagire. I leghisti rischiano di dover ingoiare il rospo Vannacci. I numeri però non permettono slanci. La Lega, stando ai sondaggi più ottimistici, veleggia intorno al 7 per cento, ma il trend è in calo, mentre Futuro Nazionale supera il 4 ed è in crescita. Se la tendenza fosse confermata, sarebbe difficile per il centrodestra chiudere la porta al generale, come pare chiedere Marina Berlusconi. Soprattutto davanti allo spauracchio di un pareggio nel 2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il futuro del centrodestra e il bivio della Lega nell’era Vannacci

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