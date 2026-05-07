Confronto sul Piano Demaniale l’amministrazione incontra cittadini associazioni e imprese della fascia costiera

Si è svolto un nuovo incontro tra l’amministrazione e rappresentanti di cittadini, associazioni e imprese lungo la fascia costiera. Dopo le riunioni nella sala consiliare di Giugliano, l’appuntamento si è spostato presso la scuola Don Salvatore Vitale di Lago Patria. La discussione ha riguardato il Piano Attuativo Demaniale, coinvolgendo diversi attori locali in un confronto diretto e pubblico.

Dopo gli incontri nella sala consiliare di Giugliano, un appuntamento alla scuola Don Salvatore Vitale di Lago patria per un confronto con cittadini, associazioni e imprenditori rispetto al Piano Attuativo Demaniale. Una opportunità e cambiamenti reali per la cittadinanza, soprattutto per la fascia costiera. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Confronto sul Piano Demaniale, l’amministrazione incontra cittadini, associazioni e imprese della fascia costiera Confronto sul Piano Demaniale, l'amministrazione incontra cittadini, associazioni e imprese Notizie correlate Cultura e centro storico, l'Amministrazione incontra le associazioni: “Collaborazione chiave per il futuro”Presentato il ciclo di incontri promosso dal Comitato di Quartiere 1: al centro il coordinamento degli spazi cittadini e la spinta verso il titolo di... Chieti, confronto tra amministrazione e associazioni civiche: focus su disabilità e culturaPrimo incontro istituzionale tra Comune e realtà del territorio, Theate Magnum ribadisce l’impegno sui diritti e sull’accessibilità A renderlo noto è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roseto, piano demaniale: scintille fuori dal consiglio tra maggioranza e centrodestra; La sentenza del Tar sulle concessioni di Vasto Marina: Bisogna procedere con le gare; Ombreggi, sei richieste di rinnovo stagionale in attesa del nuovo Piano spiaggia; DEMANIO BALNEARE A TERRACINA, CORRADINI (LEGA) ILLUSTRA LA VARIANTE. 24/02/2026 - Comunicato n. 98 - Demanio Marittimo: Regione e Comuni a confronto sul nuovo Piano di UtilizzazioneSi è tenuto ieri, presso l’auditorium della sede della Giunta Regionale al centro direzionale, un importante incontro operativo tra l’amministrazione regionale e i Sindaci dei comuni costieri della ... regione.campania.it Sanremo, niente accordo sulle spiagge. Il Piano urbanistico demaniale verso il rinvio a maggioSanremo – Accordo ancora lontano e probabile rinvio un consiglio comunale successivo a quello di fine aprile, entro metà maggio, per l’approvazione delle modifiche al Pud, il piano urbanistico ... ilsecoloxix.it Domani, alle ore 11:00, presso la Scuola Media Don Salvatore Vitale in Via Signorelli a Patria n. 3, si terrà un incontro pubblico dedicato al PAD – Piano Attuativo Demaniale. All’incontro saranno presenti il Sindaco e l’Assessore Stefania Caiazzo. Assisterann - facebook.com facebook