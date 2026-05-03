FVG 1.400 associazioni | appello per un nuovo ruolo del Terzo settore

In Friuli Venezia Giulia, oltre 1.400 associazioni hanno lanciato un appello per ridefinire il ruolo del Terzo settore nella regione. Si parla di un possibile cambiamento nelle modalità di accesso ai servizi sanitari nelle province, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione delle piccole associazioni nel sistema. Sono in discussione nuove regole per favorire questa inclusione e garantire un funzionamento più coordinato tra le realtà associative e i servizi pubblici.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai servizi sanitari nelle province friulane?. Quali regole serviranno per integrare le piccole associazioni nel sistema?. Chi gestirà concretamente le nuove Case della Comunità sul territorio?. Perché l'Università di Udine è fondamentale per questo nuovo modello?.? In Breve Oltre 1.400 associazioni riunite a Udine per la riforma del welfare regionale.. Marco Iob chiede co-programmazione tra Regione, Comuni e sistema sanitario.. Collaborazione con Università di Udine per la formazione professionale degli operatori.. Necessità di includere le piccole realtà escluse dal Registro nazionale.. Oltre 1.400 associazioni si sono riunite a Udine per lanciare un appello urgente affinché il Terzo settore diventi protagonista della gestione di welfare, sanità ed educazione in Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG, 1.400 associazioni: appello per un nuovo ruolo del Terzo settore Notizie correlate Fvg laboratorio del sociale: il Terzo settore chiede un’amministrazione condivisaIl percorso di riforma del Terzo settore in Friuli Venezia Giulia rappresenta un'opportunità storica per trasformare la regione in un modello... M5S al fianco delle associazioni: "Istituire consulta del terzo settore"Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe sostiene le istanze rappresentate dalle associazioni Casalelab, Kairos e Together.