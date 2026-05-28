Il primo concerto della stagione dell’Associazione Scarlatti si terrà sabato 30 maggio nella Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio. La rassegna, che comprende diversi appuntamenti, si svolge in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Napoli. La programmazione mette in evidenza l’impegno dell’associazione nel promuovere la cultura, combinando tradizione, ricerca e il sostegno ai giovani talenti.

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© 2anews.it - Associazione Scarlatti, primo concerto sabato 30 maggio presso la Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio

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