L’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti organizza una rassegna di concerti-spettacolo presso la Chiesa Scozzese. L’evento prevede esecuzioni di musiche di Vivaldi e della romanza napoletana. La serie di spettacoli mira a proporre un percorso musicale in vari stili e epoche. La rassegna si svolge in diverse date, coinvolgendo artisti e musicisti invitati.

Cosa: Una rassegna di concerti-spettacolo curata dall’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti.. Dove e Quando: Chiesa Scozzese di St. Andrew (Via XX Settembre 7); il 10 e 31 maggio e il 6 giugno 2026.. Perché: Un’occasione per esplorare il genio di Vivaldi e il fascino dei salotti ottocenteschi napoletani in una cornice architettonica suggestiva.. Roma si conferma capitale della grande musica classica e cameristica grazie alla nuova programmazione dell’ Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti. In collaborazione con l’Associazione Culturale Insieme Oltre la Musica, la rassegna approda nella suggestiva cornice della Chiesa Scozzese di St.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Associazione Domenico Scarlatti porta Vivaldi e la romanza napoletana alla Chiesa Scozzese

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