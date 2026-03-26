Mic inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina

Oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, è stata inaugurata un’esposizione dedicata all’opera “Ecce Homo” di Antonello da Messina. L’evento si è svolto nel contesto di una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali e curatori della mostra. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

Si è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione dell’opera Ecce Homo di Antonello da Messina, recentemente acquistata dallo Stato Italiano, alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa e del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Ritornare a guardare con un occhio importante l’opera di Antonello da Messina non solo rende più fruibile la singola opera, ma ne moltiplica l’importanza, l’attenzione e la fruibilità. Quest’operazione ha un valore non solo culturale, ma anche sociale, forse socioeconomico, perché non è vero che la cultura non produce ricchezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina Articoli correlati L'Ecce Homo di Antonello in Senato, inaugurata l'esposizione in anteprima mondialeIl dipinto, appena acquisito dallo Stato italiano, e' arrivato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino prima di essere trasferito a Palazzo della... L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. Tutti gli aggiornamenti su Ecce Homo di Discussioni sull' argomento Il ministro Giuli vola a New York per l'Ecce Homo. L'opera sarà esposta in Senato per la Pasqua; Roma eventi weekend. Nuovi colori all'Ara Pacis, Hokusai a Palazzo Bonaparte, Olly live e tanti eventi da non perdere. Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da MessinaSi è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione dell’opera Ecce Homo di Antonello da Messina, ... ilgiornale.it Al Senato quadro dell'Ecce Homo , La Russa Operazione culturale e socialeROMA (ITALPRESS) - Insieme al ministro della Cultura Alessandro Giuli al Senato per la cerimonia inaugura dell'esposizione dell'Ecce Homo ... notizie.tiscali.it Ecce Homo di Antonello da Messina esposto in Senato Anteprima mondiale. E' la prima volta dopo il ritorno in Italia ift.tt/1j65YoW #evento #takethedate x.com ECCE HOMO L’”Ecce Homo” è un’importante opera barocca francese, un dipinto olio su tela, eseguito nel 1650-1654, dal pittore francese Philippe de Champaigne. La scena è ambientata nel Pretorio di Gerusalemme e raffigura Gesù Cristo dopo la flagellazi - facebook.com facebook