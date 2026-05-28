Assegno familiare nuove soglie Inps da luglio 2026 Chi può avere importi più alti

Dal primo luglio 2026 entreranno in vigore le nuove soglie di reddito per l’Assegno per il nucleo familiare, l’Anf. L’aggiornamento riguarda una misura che continua a essere riconosciuta soltanto ad alcune categorie di famiglie, dopo l’introduzione dell’assegno unico universale. Le nuove tabelle pubblicate dall’Inps saranno valide fino al 30 giugno 2027 e serviranno per determinare sia il diritto alla prestazione sia gli importi spettanti ai nuclei familiari interessati. L’adeguamento delle soglie avviene attraverso una rivalutazione dell’1,4% dei livelli di reddito familiare. Gli importi base dell’assegno non cambiano direttamente, ma l’aggiornamento dei limiti reddituali potrebbe consentire ad alcune famiglie di rientrare in fasce più favorevoli e ricevere quindi somme più alte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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ASSEGNI FAMILIARI 2026: Nuovi Importi e Limiti di Reddito

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