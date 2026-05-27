Assegno per il nucleo familiare | livelli di reddito aggiornati Le tabelle con gli importi e le nuove soglie

Dal 1° luglio 2026, le soglie di reddito per l'assegno per il nucleo familiare sono state aggiornate. Le nuove tabelle indicano gli importi e i limiti di reddito per accedere a questa misura, che continua a essere riconosciuta solo ai nuclei con familiari diversi dai figli e dagli orfanili. Dopo l’introduzione dell’assegno unico, l’ANF resta disponibile esclusivamente per queste famiglie.

Cambiano le soglie di reddito per l'assegno per il nucleo familiare (l'Anf), dal primo luglio 2026. L'aggiornamento riguarda una misura che, dopo l'introduzione dell'assegno unico, resta riconosciuta solo ai nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai. 🔗 Leggi su Today.it

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Cost of Living Crisis: Millions to Get Cash Boost—But Is It Enough

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