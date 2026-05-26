Assegno nucleo familiare ufficiali gli aumenti | nuovi importi e soglie di reddito e da quando scattano Tabelle

Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore nuovi importi e soglie di reddito per l’assegno per il nucleo familiare. L’aggiornamento riguarda le modalità di calcolo e gli importi massimi erogabili, che saranno adeguati a partire da quella data. Le tabelle con i nuovi valori sono state rese ufficiali e indicano le variazioni rispetto alle soglie e agli importi precedenti. La modifica si applica alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore.

Assegno per il Nucleo Familiare (Anf). Dal 1° luglio 2026 scatterà l’aggiornamento degli importi e delle soglie di reddito per il sussidio che, da quando è arrivato l'assegno unico, è riconosciuto solo ai nuclei familiari senza figli a carico o orfani, composti ad esempio da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Assegno nucleo familiare, gli aumenti 2026 L’adeguamento, previsto dalla normativa vigente, tiene conto dell’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), che tra il 2024 e il 2025 è cresciuto dell’1,4%. È stabilito dall'Inps con la circolare numero 61 del 26-05-2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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ASSEGNO UNICO 2026: AUMENTI UFFICIALI! Nuovi Importi, Tabelle e Chi Riceverà di Più

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