Iscrizioni alle scuole dell' infanzia di Bari | pubblicate le graduatorie provvisorie

Il Comune di Bari ha reso pubbliche le graduatorie provvisorie relative alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027. Le graduatorie riguardano le domande per l’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia gestite dall’amministrazione comunale. Le liste sono consultabili online e rappresentano il primo passaggio nel procedimento di assegnazione dei posti disponibili. La pubblicazione delle graduatorie segue le fasi di presentazione delle domande e costituisce un passo importante per le famiglie interessate.

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