Iscrizioni alle scuole dell' infanzia di Bari | pubblicate le graduatorie provvisorie
Il Comune di Bari ha reso pubbliche le graduatorie provvisorie relative alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027. Le graduatorie riguardano le domande per l’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia gestite dall’amministrazione comunale. Le liste sono consultabili online e rappresentano il primo passaggio nel procedimento di assegnazione dei posti disponibili. La pubblicazione delle graduatorie segue le fasi di presentazione delle domande e costituisce un passo importante per le famiglie interessate.
Il Comune di Bari ha pubblicato le graduatorie provvisorie riguardanti le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027. Il regolamento prevede che gli interessati possano prsentare ricorso entro il 22 maggio 2026. Dopo il termine per la presentazione dei ricorsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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