Nidi d’infanzia e Servizio Edugate pubblicate le graduatorie provvisorie
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e al Servizio Edugate per l’anno educativo 2026-2027. Le liste sono disponibili sul sito ufficiale del comune, con un link evidenziato anche in homepage. Le graduatorie riguardano le domande presentate per accedere ai servizi nel prossimo anno scolastico e sono consultabili in forma provvisoria.
Sono online, sul sito www.comune.piacenza.it con evidenza anche in home page, le graduatorie provvisorie per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e al Servizio Edugate, per l’anno educativo 2026-2027. Le famiglie interessate possono presentare ricorso scritto, per la revisione del punteggio, entro e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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