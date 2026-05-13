Nidi d’infanzia e Servizio Edugate pubblicate le graduatorie provvisorie

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e al Servizio Edugate per l’anno educativo 2026-2027. Le liste sono disponibili sul sito ufficiale del comune, con un link evidenziato anche in homepage. Le graduatorie riguardano le domande presentate per accedere ai servizi nel prossimo anno scolastico e sono consultabili in forma provvisoria.

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