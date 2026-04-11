Fallito assalto al bancomat di Castel del Piano | ladri in fuga a mani vuote

Nella notte, alcuni malviventi hanno tentato di forzare il bancomat delle Poste Italiane a Castel del Piano, ma l’operazione non è andata a buon fine. Dopo aver tentato di aprire l’apparecchio, i ladri sono fuggiti senza riuscire a portare via alcun denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento, non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’intervento.

Tentato colpo al bancomat delle Poste Italiane di Castel del Piano. È accaduto nella scorsa notte, con i ladri che hanno provato a forzare l’impianto di distribuzione del denaro, ma qualcosa è andato storto e i malviventi sono fuggiti a mani vuote.Si tratta del quarto furto ai danni di bancomat a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Furgone come ariete per l'assalto al bancomat: banditi in fuga a mani vuoteI malviventi hanno sfondato la porta di vetro e tentato di smurare l'Atm trainandolo con il Boxer. Tentano l'assalto all’istituto di credito: bancomat sradicato, ma i ladri fuggono a mani vuoteLEQUILE –Ennesimo assalto a un bancomat: danni ingenti, ma i ladri sono costretti alla fuga senza bottino. Tito, fallito un assalto al bancomat: i carabinieri mettono in fuga la banda della marmottaL’arrivo dei Carabinieri, pochissimi minuti dopo una prima esplosione, la notte scorsa, ha fatto fallire l’assalto a un bancomat a Tito Scalo (Potenza). Secondo quanto si è appreso, almeno tre persone ... lagazzettadelmezzogiorno.it Assalto al bancomat a Mascalucia: tentano l’esplosione con la marmotta, inseguimento e arresto (VIDEO)Un assalto a un bancomat in via Roma, a Mascalucia (Catania), è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. I malviventi avevano tentato di far esplodere lo sportello automatico ... tg.la7.it