Marotta furto con spaccata al Compro Oro | banda in fuga con 200mila euro Residenti svegliati dall' allarme tentano di filmare i ladri

Nella notte, un furto con spaccata si è verificato in un negozio di compro oro lungo la statale Adriatica vicino alla rotatoria. La banda ha portato via circa 200 mila euro prima di fuggire. I residenti, svegliati dall’allarme, hanno tentato di riprendere i ladri con i cellulari, ma loro sono riusciti a scappare. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e le indagini.

MAROTTA Brusco risveglio nella notte per i residenti della statale Adriatica nei pressi della nuova rotatoria. Una banda composta da tre persone incappucciate ha preso d’assalto il negozio Compro Oro gestito da Alessandro Tinti e dalla moglie scappando con un bottino di almeno 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno alle 3,07 di martedì notte quando è risuonato l’allarme collegato al compro oro. I titolari, residenti a Marotta, si sono subito portati sul posto poco dopo dove c’era già una pattuglia della vigilanza privata. Il negozio ha altre due filiali collocate nel centro storico di Fossombrone e a San Lorenzo in Campo. Un fumogeno...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Marotta, furto con spaccata al Compro Oro: banda in fuga con 200mila euro. Residenti svegliati dall'allarme tentano di filmare i ladri Notizie correlate Leggi anche: Prata P.U., tentano furto in una villa: ladri messi in fuga dall'allarme Leggi anche: Spaccata al Compro oro. Sfondano la vetrina a colpi di mazze. In fuga con i gioielli Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marotta, furto con spaccata al Compro Oro: banda in fuga con 200mila euro. Residenti svegliati dall'allarme tentano di filmare i ladri; Perdono i gioielli rubati durante la fuga a tutto gas, poi si schiantano; Perdono i gioielli rubati durante la fuga a tutto gas poi si schiantano. Marotta, furto con spaccata al Compro Oro: banda in fuga con 200mila euro. Residenti svegliati dall'allarme tentano di filmare i ladriMAROTTA Brusco risveglio nella notte per i residenti della statale Adriatica nei pressi della nuova rotatoria. Una banda composta da tre persone incappucciate ha preso d’assalto il ... corriereadriatico.it Perdono i gioielli rubati durante la fuga a tutto gas, poi si schiantanoI banditi, tre persone incappucciate, sono partiti con il bagagliaio aperto sulla via Litoranea a Marotta dopo una spaccata al compro oro. Ispettore in borghese li intercetta, alla fine riescono a fug ... ilrestodelcarlino.it Furto in un Compro Oro nella parte bassa del capoluogo ciociaro, in via Monti Lepini. I carabinieri sono intervenuti sul posto, dove era stato segnalato dal proprietario il danneggiamento di una rete di recinzione di un fondo agricolo confinante con un negozio - facebook.com facebook