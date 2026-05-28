Su Reddit sono arrivate 10.000 risposte alle 23 battute più iconiche dei comici. Tra queste, una citazione di Norm Macdonald ha attirato l’attenzione per aver trasformato la morte in un pareggio. La discussione riguarda le frasi più condivise e ricordate dagli utenti, senza approfondimenti o interpretazioni. La lista include battute di vari comici, ma quella di Macdonald ha ottenuto particolare rilievo per il suo tono particolare.

? Domande chiave Quali sono le 23 citazioni che hanno scosso Reddit? Come ha trasformato la morte in un pareggio il comico Norm Macdonald? Perché la visione di Bill Hicks sulla realtà è ancora attuale? Chi sono i maestri che hanno reso l'umorismo una medicina sociale??? In Breve Mitch Hedberg e George Carlin citati tra i comici più iconici nel dibattito Reddit. Norm Macdonald e Richard Pryor inclusi tra i nomi dominanti della discussione online. Jim Gaffigan e Robin Williams contribuiscono . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AskReddit: 10.000 risposte per le 23 battute dei comici più iconiche

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