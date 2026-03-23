Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 23 marzo 2026
Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, meteo e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 23 marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Inquieto accusa il fratello 'vivandiere' del capoclan Zagaria. Depositate l nel processo d'Appello le dichiarazioni del neo pentito Nicola contro germano Vincenzo. - Blitz dei carabinieri nelle ditte di ristorazione per le mense: 3 attività sospese. Comminate ammende per circa 80000 euro. - Lite nei pressi del distributore finisce nel sangue: è giallo sul movente. L'aggressione avvenuta in via Vaticale a Casal di Principe. - Scoppia una bombola di gas: arrivano i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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