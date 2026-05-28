ASI Lega | Centrosinistra non autosufficiente Inesistenze la spaccatura tra Buonopane e Petracca

La Lega ha dichiarato che il centrosinistra non è autosufficiente e si affida ai rapporti tra Italia Viva e il Partito Democratico. La polemica riguarda la presunta inesistenza di una spaccatura tra i due esponenti di riferimento del centrosinistra. La discussione si concentra sulle dinamiche interne e sulla capacità del fronte di mantenere l’unità senza appoggi esterni.

Il centrosinistra si dimostra ancora una volta non autosufficiente, dovendo fare affidamento sui rapporti di forza tra gli uomini di Italia Viva e quelli del Partito Democratico. Appare quindi del tutto evidente che la presunta spaccatura tra il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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