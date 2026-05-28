ASI Avellino | Pisano resta presidente focus su posti Asidep e fondi
Il presidente dell’ASI di Avellino rimane in carica, con l’obiettivo di risolvere il problema dei lavoratori dell’ex Asidep. La Regione ha programmato finanziamenti per i progetti nelle aree di Flumeri e Nusco. La questione dei posti di lavoro legati alla ex Asidep resta al centro dell’attenzione. Nessuna modifica alla guida dell’ASI è prevista in questa fase. I fondi regionali saranno indirizzati principalmente a sviluppare iniziative nelle zone interessate.
? Punti chiave Come verrà risolto il problema dei lavoratori dell'ex Asidep?. Quali progetti finanzierà la Regione per le aree di Flumeri e Nusco?. Chi gestirà la nuova sinergia tra il Consorzio e Confindustria?. Come potrà l'ex stabilimento Arcelor Mittal riprendere a produrre?.? In Breve Gara per servizi idrici entro fine giugno tramite modello project financing.. Cinque milioni di euro regionali per impianti idrici a Flumeri e Nusco.. Angelo Petitto riceve delega per coordinare Confindustria con il Consorzio.. Trenta operai ex Arcelor Mittal a Flumeri attendono soluzioni occupazionali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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