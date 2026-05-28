ASI Avellino | Pisano resta presidente focus su posti Asidep e fondi

Notizia in breve

Il presidente dell’ASI di Avellino rimane in carica, con l’obiettivo di risolvere il problema dei lavoratori dell’ex Asidep. La Regione ha programmato finanziamenti per i progetti nelle aree di Flumeri e Nusco. La questione dei posti di lavoro legati alla ex Asidep resta al centro dell’attenzione. Nessuna modifica alla guida dell’ASI è prevista in questa fase. I fondi regionali saranno indirizzati principalmente a sviluppare iniziative nelle zone interessate.