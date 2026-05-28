ASE SpA aperte le candidature per Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono aperte le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti di ASE S.p.A. Gli avvisi pubblicati invitano professionisti interessati a presentare le proprie candidature. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente. La selezione riguarderà le figure incaricate di vigilanza e revisione contabile della società. Nessuna altra informazione è stata diffusa sui criteri di selezione o sui termini specifici del procedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ASE S.p.A. informa che sono stati pubblicati gli avvisi finalizzati all’acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della società. Nel dettaglio, sono aperte le candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASE S.p.A. e per la nomina del Revisore Legale dei Conti, incarichi che svolgono un ruolo essenziale nell’ambito delle attività di controllo e verifica dell’operato societario. Gli avvisi, completi dei requisiti richiesti, delle modalità di partecipazione e delle relative scadenze, sono disponibili ai seguenti link: Manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASE S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

ase spa aperte le candidature per collegio sindacale e revisore legale dei conti
© Ilsipontino.net - ASE S.p.A., aperte le candidature per Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nausicaa Spa rinnova la sua governance. Il Comune apre il bando delle candidature per il nuovo Cda e il Collegio sindacaleIl Comune di Carrara ha aperto il bando per la selezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Nausicaa Spa,...

Un ponte tra Amministrazione e bisogni dei cittadini, si rinnova la Consulta delle Famiglie: aperte le candidatureÈ stata annunciata la riapertura delle candidature per la formazione della nuova Consulta comunale delle associazioni delle famiglie.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web