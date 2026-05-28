ase spa aperte le candidature per collegio sindacale e revisore legale dei conti

Sono aperte le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti di ASE S.p.A. Gli avvisi pubblicati invitano professionisti interessati a presentare le proprie candidature. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente. La selezione riguarderà le figure incaricate di vigilanza e revisione contabile della società. Nessuna altra informazione è stata diffusa sui criteri di selezione o sui termini specifici del procedimento.

ASE S.p.A. informa che sono stati pubblicati gli avvisi finalizzati all’acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della società. Nel dettaglio, sono aperte le candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASE S.p.A. e per la nomina del Revisore Legale dei Conti, incarichi che svolgono un ruolo essenziale nell’ambito delle attività di controllo e verifica dell’operato societario. Gli avvisi, completi dei requisiti richiesti, delle modalità di partecipazione e delle relative scadenze, sono disponibili ai seguenti link: Manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASE S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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