Nausicaa Spa rinnova la sua governance Il Comune apre il bando delle candidature per il nuovo Cda e il Collegio sindacale

Il Comune di Carrara ha aperto il bando per la selezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Nausicaa Spa, società incaricata di servizi multiservizi. La procedura mira a rinnovare la governance della società, che gestisce diverse attività per conto del Comune. La fase di candidature è ora aperta, e si attendono le proposte da parte di professionisti interessati a entrare nel nuovo organo di controllo e gestione.

Entra nel vivo la fase di rinnovo della governance di Nausicaa Spa, il braccio operativo del Comune di Carrara per le prestazioni multiservizi. L’amministrazione comunale ha ufficialmente mosso i primi passi per ridisegnare i vertici della società, attualmente guidata dal presidente Antonio Valenti e dai consiglieri Lucia Bordigoni e Pietro Parodi. C’è poco tempo per gli interessati, infatti, le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Carrara entro e non oltre le 13 del 4 maggio. Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro dei servizi pubblici locali, dato il peso strategico che Nausicaa ricopre nel tessuto cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nausicaa Spa rinnova la sua governance. Il Comune apre il bando delle candidature per il nuovo Cda e il Collegio sindacale Notizie correlate Mps: Lovaglio sfida il cda e presenta la sua lista. Riaperta la partita sulla governancePer il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mps arriva la terza lista, che candida come amministratore delegato l’attuale ceo, Luigi Lovaglio,... Garante diritti infanzia e adolescenza: Il Comune di Brindisi apre alle candidaturePer presentare la candidatura va utilizzato l’apposito modello di domanda debitamente compilato e ad esso va allegata la documentazione richiesta.