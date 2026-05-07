Ascolti tv mercoledì 6 maggio | David di Donatello Mare Fuori Tim Battiti Live Spring

Mercoledì 6 maggio 2026 le trasmissioni più seguite in televisione sono state il premio cinematografico David di Donatello su Rai 1, la fiction Mare Fuori e la manifestazione Tim Battiti Live Spring. Gli ascolti televisivi della serata sono stati registrati dall’azienda di rilevazione Auditel, che ha comunicato i dati di share e di pubblico coinvolto per i programmi trasmessi. La serata ha visto diverse fasce di ascolto in crescita o in calo a seconda delle trasmissioni.

Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 6 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda David di Donatello. Su Rai 2 Mare Fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Tim Battiti Live Spring. Su Italia 1 Canary Black. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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