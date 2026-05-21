Ascolti tv mercoledì 20 maggio | Comandante Battiti Live Spring Mare fuori 6

Ascolti tv mercoledì 20 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 20 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Comandante. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Battiti Live Spring. Su Italia 1 La fredda luce del giorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 20 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 20 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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