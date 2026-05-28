Ascolti TV | Mercoledì 27 Maggio 2026

Da davidemaggio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai1 Pare parecchio Parigi interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Indiana Jones e il quadrante del destino conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Tre uomini e una gamba incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Enricomincio da Me raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Shoot’em Up – Spara o muori!  fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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