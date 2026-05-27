I dati Auditel della prima serata di mercoledì 27 maggio 2026 mostrano che il programma più visto ha registrato il 20% di share con circa 4 milioni di spettatori. Un’altra trasmissione ha ottenuto il 15% di share, pari a circa 3 milioni di persone. La differenza tra i due programmi più seguiti è di circa un milione di spettatori. I dati ufficiali sono disponibili e pubblicati ogni mattina.

Ascolti TV 27 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di mercoledì 27 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di mercoledì 27 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Mercoledì 27 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 20 maggio 2026 Comandante e TIM Battiti Live a confronto

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Mercoledì 6 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataMercoledì 6 maggio 2026 sono stati resi noti i dati Auditel relativi alla prima serata televisiva.

Ascolti TV Mercoledì 13 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataMercoledì 13 maggio 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi alla prima serata televisiva.

Argomenti più discussi: Ascolti TV | Mercoledì 20 Maggio 2026. Battiti Live Spring chiude al 18.5%, flop Rai1 con Comandante (9.9%), ottima la Sciarelli (11%); Ascolti tv, 24 maggio 2026: Cercasi tata disperatamente (13.6%), Racconto di una notte (12.2%), Affari Tuoi...; Ascolti TV di mercoledì 20 maggio 2026: Tim Battiti Live Spring e Chi L’ha visto? i programmi più visti; Ascolti tv ieri 26 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto.

Ascolti tv ieri 27 maggio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 27 maggio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 27 maggio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it