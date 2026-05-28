Mercoledì 27 maggio 2026, su Rai1, “Pare parecchio Parigi” ha registrato 2.178.000 spettatori, con una share del 14,2%. La stessa sera, il film “Indiana Jones” ha ottenuto il 14,3% con 1.609.000 spettatori. Il record di Cazzullo si avvicina all’8%.

Nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai1 Pare parecchio Parigi interessa 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share dalle 21:48 alle 23:22. Su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino conquista 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:58 alle 00:46. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Tre uomini e una gamba incolla davanti al video 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.463.000 spettatori (10.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 587.000 spettatori (5.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.273.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 27 Maggio 2026. Pare parecchio Parigi al 14.2% (2.178) vs Indiana Jones 14.3% (1.609), record Cazzullo che sfiora l’8%

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