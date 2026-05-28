Ascolti TV 27 maggio chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi Indiana Jones Mare fuori e Chi l'ha visto | in aggiornamento

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi ha vinto tra il film di Rai1 Pare parecchio Parigi, il film di Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino, la serie tv di Rai2 Mare Fuori 6 e il programma di informazione di Rai3 Chi l'ha visto? In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati in aggiornamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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