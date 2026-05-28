Ascolti tv 27 maggio 2026 | Pare parecchio Parigi Indiana Jones e il quadrante del destino Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 27 maggio 2026, gli ascolti tv hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Pare parecchio Parigi”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Indiana Jones e il quadrante del destino”. In prima serata, anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati tra i programmi più seguiti. I dati Auditel mostrano un confronto tra i due principali canali in un giorno di forte competizione televisiva.
Ascolti tv 27 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Pare parecchio Parigi ” contro “ Indiana Jones e il quadrante del destino “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Pare parecchio Parigi” vs “Indiana Jones e il quadrante del destino”. Auditel del 27 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Pare parecchio Parigi” contro “Indiana Jones e il quadrante del destino”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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