Ascolti tv 27 maggio 2026 | Pare parecchio Parigi Indiana Jones e il quadrante del destino Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026, gli ascolti tv hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Pare parecchio Parigi”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Indiana Jones e il quadrante del destino”. In prima serata, anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati tra i programmi più seguiti. I dati Auditel mostrano un confronto tra i due principali canali in un giorno di forte competizione televisiva.