ascolti tv indiana jones perde contro pare parecchio parigi

Mercoledì 27 maggio, Rai 1 ha ottenuto più ascolti rispetto a Canale 5. La trasmissione Pare parecchio Parigi ha superato Indiana Jones, che era in onda sulla rete concorrente. I dati ufficiali indicano una preferenza del pubblico per il programma di Rai 1. La differenza di ascolti tra i due programmi non è stata specificata. Nessuna altra informazione riguardante i numeri di ascolto è stata resa nota.

Gli ascolti tv di mercoledì 27 maggio vedono la vittoria di Rai 1 con Pare parecchio Parigi contro Canale 5 con Indiana Jones. Anche in access è la Rai con Affari Tuoi ad avere la meglio Gli ascolti tv del 27 maggiodimostrano la vittoria di pare Parecchio Parigi, in replica, contro Indiana Jones; mentre Chi l’ha visto ha ottenuto buoni ascolti con 1.463.000 spettatori e il 10.6% di share eForumchiude la stagione al 19.3%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il film #PareParecchioParigi vince la serata con 2.178 14,20%. #IndianaJones 1.609 14,30%. In access vince De Martino, #AffariTuoi 4.472 24,15%. #LaRuotaDellaFortuna 4.372 23,61%. #Ascoltitv x.com

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