Gli ascolti televisivi di sabato 28 marzo 2026 includono una puntata di Canzonissima e di Amici di Maria De Filippi. I dati sono ancora in aggiornamento a causa del cambio di ora legale. La serata si è svolta con due programmi molto seguiti, mentre le statistiche di ascolto sono parziali e in fase di elaborazione.

ASCOLTI TV 28 MARZO 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 28 marzo 2026 con una nuova puntata di Canzonissima e di Amici di Maria De Filippi. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Verde – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Illumina Sport e Salute – x Linea Verde Start – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x A Sua Immagine – x A Sua Immagine – x Santa Messa del Papa – x Tg1 – x Ciao Maschio – x Ciao Maschio – x L’Eredità Weekend – x L’eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi + Pres. Canzonissima – x + x Canzonissima – x TC – x G – x O – x. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 28 MARZO 2026: AMICI, CANZONISSIMA, IN ALTRE PAROLE (DATI IN RITARDO PER ORA LEGALE)

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