Ascolti tv ieri mercoledì 27 maggio 2026 da Mare Fuori contro Chi l' ha visto ad Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati auditel di ieri: ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio 2026, vedono lo scontro tra programmi di intrattenimento, talk politici, cronaca e grandi classici della comicità italiana. Ecco che cosa è andato in onda e i dati Auditel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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