I dati auditel di ieri: ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio 2026, vedono lo scontro tra programmi di intrattenimento, talk politici, cronaca e grandi classici della comicità italiana. Ecco che cosa è andato in onda e i dati Auditel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, mercoledì 27 maggio 2026, da Mare Fuori contro Chi l'ha visto ad Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

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ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios

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Ascolti tv ieri 11 marzo 2026, da La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi a Vanina contro Cado dalle nubi e Chi l'ha visto?I dati Auditel di ieri, mercoledì 11 marzo 2026, mostrano le performance di diversi programmi televisivi trasmessi sui vari canali.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 20 maggio chi ha vinto tra Battiti Live Spring, Chi l'ha visto e Comandante; Ascolti Tv ieri (20 maggio): Sciarelli da urlo e davanti a Rai 1, Michelle Hunziker saluta Battiti Live Spring; Ascolti TV 20 maggio 2026: vince TIM Battiti Live Spring (18.5%), il film Comandante fermo al 9.9%; Stasera in tv: Montalbano di Luca Zingaretti sfida la comicità di Brignano.

Comunque non ha senso la messa in onda in tv così tardi rispetto all'uscita degli episodi online, sono curiosa di vedere gli ascolti, già ha perso parecchio perché non è più il vecchio mare fuori, ma così è proprio uccidere una serie del tutto #marefuori6 x.com

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