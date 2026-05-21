Ascolti tv ieri mercoledì 20 maggio 2026 da Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna a Comandante contro Battiti Live

Ieri, mercoledì 20 maggio 2026, le principali reti televisive hanno proposto diversi programmi e film. Su Rai 1 è stato trasmesso il film “Comandante” con Pierfrancesco Favino, mentre Canale 5 ha mandato in onda l'ultima puntata di “TIM Battiti Live Spring”. In prima serata, le sfide tra i giochi televisivi si sono concentrate tra “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, entrambe molto seguite dal pubblico.

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