Ascolti tv ieri mercoledì 20 maggio 2026 da Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna a Comandante contro Battiti Live
Ieri, mercoledì 20 maggio 2026, le principali reti televisive hanno proposto diversi programmi e film. Su Rai 1 è stato trasmesso il film “Comandante” con Pierfrancesco Favino, mentre Canale 5 ha mandato in onda l'ultima puntata di “TIM Battiti Live Spring”. In prima serata, le sfide tra i giochi televisivi si sono concentrate tra “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, entrambe molto seguite dal pubblico.
Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 20 maggio 2026, vedono un nuovo testa a testa tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. In prima serata invece, un mix di cinema italiano, serie amatissime, approfondimento e musica live. Su Rai 1 è andato in onda in prima visione il film Comandante con Pierfrancesco Favino, mentre Rai 2 ha puntato sulle nuove puntate di Mare Fuori 6. Spazio all’attualità con Chi l’ha visto? su Rai 3 e ai grandi eventi musicali con TIM Battiti Live Spring su Canale 5. Ascolti tv ieri, Access Prime Time Nuovo scontro tra Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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