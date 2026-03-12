Ascolti tv ieri 11 marzo 2026 da La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi a Vanina contro Cado dalle nubi e Chi l' ha visto?

I dati Auditel di ieri, mercoledì 11 marzo 2026, mostrano le performance di diversi programmi televisivi trasmessi sui vari canali. Tra gli show più seguiti ci sono stati La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, mentre tra le fiction si sono distinti Vanina e Cado dalle nubi. Non mancano le trasmissioni di approfondimento come Chi l'ha visto?, che hanno attirato l'interesse di un pubblico variegato.