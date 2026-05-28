Ascolti tv i dati del 27 maggio 2026

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Bene la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai1 Pare parecchio Parigi porta a casa 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino ottiene 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:58 alle 00:46. In onda su Rai2 Mare Fuori 6 conquista 693.000 spettatori pari al 4% nel primo episodio e 705.000 spettatori pari al 5.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Tre uomini e una gamba registra 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? si ferma a 1.463.000 spettatori (10.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 587.000 spettatori (5.3%). Su La7 Una Giornata Particolare conquista 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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