Bene la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai1 Pare parecchio Parigi porta a casa 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino ottiene 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:58 alle 00:46. In onda su Rai2 Mare Fuori 6 conquista 693.000 spettatori pari al 4% nel primo episodio e 705.000 spettatori pari al 5.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Tre uomini e una gamba registra 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? si ferma a 1.463.000 spettatori (10.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 587.000 spettatori (5.3%). Su La7 Una Giornata Particolare conquista 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 27 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 20 maggio 2026 Comandante e TIM Battiti Live a confronto

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Mercoledì 27 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataI dati Auditel della prima serata di mercoledì 27 maggio 2026 mostrano che il programma più visto ha registrato il 20% di share con circa 4 milioni...

Ascolti tv, i dati del 27 aprile 2026Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, su Rai1, il programma “La Buona Stella” ha attirato 2.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 24 maggio chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, Le Iene e Fuori dal Coro; Il Grande Fratello Vip e il caso degli ascolti TV ‘spariti’ in finale, parla il regista: Cosa avete visto; Ascolti tv, chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano. Perché i dati non sono stati pubblicati tardi; Ascolti tv 19 maggio: vince la finale del GF Vip (23.1%) , Il Commissario Montalbano fermo al 17.6%.

Scopriamo insieme come sono andati gli #AscoltiTV della prima serata di ieri, martedì 26 maggio . x.com

Ascolti tv mercoledì 27 maggio: Il Commissario Montalbano, Indiana Jones, Mare fuori 6ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su ... tpi.it

Serie TV preferita? reddit

Ascolti TV ieri 25 maggio: vince Ulisse-Il piacere della scoperta (16.9%), cresce I Cesaroni (14.2%)Gli ascolti tv di ieri lunedì 25 maggio. In prima serata su Rai1 Ulisse: Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la penultima ... fanpage.it