ascolti tv i dati del 27 aprile 2026

Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, su Rai1, il programma “La Buona Stella” ha attirato 2.736.000 spettatori, con una quota di ascolto del 17%. I dati relativi agli ascolti televisivi indicano una buona performance per la rete pubblica in quella fascia oraria.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella coinvolge 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Poi, su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno si ferma a 2.140.000 spettatori con uno share del 15.2%.Su Rai2, dopo la presentazione (510.000 – 2.5%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno porta a casa 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 97 minuti non va pltre 955.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (617.000 – 3%), Newsroom registra 540.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo la presentazine (819.000 – 4%), Quarta Repubblica ottiene 759.000 spettatori (6.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Complimenti a @RaiUno @francifialdini per gli Ascolti con 1.275.000 13,30% #DaNoiARuotaLibera Un bel programma condotto da una sempre più bellissima @francifialdini Foto UFFICIO STAMPA RAI #DaNoiARuotaLiberara x.com