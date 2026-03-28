Il venerdì sera è stato dominato da due regine della tv. Antonella Clerici ha condotto su Rai 1 The Voice Generations, mentre su Canale 5 Ilary Blasi è tornata col Grande Fratello Vip che fa fatica a decollare. L’ex di Francesco Totti, settimana scorsa, non ha avuto vita facile nello scontro diretto con Antonellina che ha dominato gli ascolti tv. Ma in generale il GF Vip resta sempre un passo indietro. Il palinsesto ha proposto anche su Rai 2 una nuova puntata di Delitti in paradiso 15 e su Rai 3 il film Erano ragazzi in barca. Italia 1 ha trasmesso Wonder Woman 1984, mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 27 marzo, Ilary Blasi e Gerry Scotti contro Antonella Clerici e Stefano De Martino

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