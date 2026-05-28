Ascolti TV 27 maggio 2026 | chi ha vinto la serata?

Da tutto.tv 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di mercoledì 27 maggio 2026, i principali canali hanno trasmesso soprattutto film, molti dei quali non in prima visione. I programmi più seguiti sono stati i film, con alcune reti che hanno dedicato l’intera serata a questa proposta. Nessun programma in diretta ha superato i film in termini di ascolti. I dati di ascolto indicano che i film hanno raccolto il maggior numero di spettatori rispetto alle altre trasmissioni.

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La serata di mercoledì 27 maggio 2026 ha visto i principali canali puntare quasi tutto sui film, molti dei quali non in prima visione. Con la stagione televisiva ormai agli sgoccioli e diverse fiction giunte al termine, il palinsesto si è assestato su titoli cinematografici e sugli appuntamenti fissi che resistono settimana dopo settimana. Su Rai 1 è andato in onda Pare parecchio Parigi, la commedia del 2024 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con al suo fianco Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. Una scelta decisamente in linea con il tono leggero tipico delle serate di metà settimana. Canale 5 ha risposto con... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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