Ascolti tv ieri mercoledì 27 maggio chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi Indiana Jones e Chi l' ha visto

Da virgilio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 27 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Pare parecchio Parigi (Rai 1) chiude davanti a Indiana Jones e il quadrante del destino (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Tre uomini e una gamba (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Enricomincio da me (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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