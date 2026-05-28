La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 27 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Pare parecchio Parigi (Rai 1) chiude davanti a Indiana Jones e il quadrante del destino (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Tre uomini e una gamba (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Enricomincio da me (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 27 maggio chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi, Indiana Jones e Chi l'ha visto

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Temi più discussi: Ascolti TV ieri 25 maggio: vince Ulisse-Il piacere della scoperta (16.9%), cresce I Cesaroni (14.2%); Indiana Jones e il quadrante del destino; Super Karaoke non parte mercoledì 27 maggio; Michelle Hunziker rinviata, Montalbano scappa dal Super Karaoke: come cambia la programmazione.

Il film #PareParecchioParigi vince la serata con 2.178 14,20%. #IndianaJones 1.609 14,30%. In access vince De Martino, #AffariTuoi 4.472 24,15%. #LaRuotaDellaFortuna 4.372 23,61%. #Ascoltitv x.com

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