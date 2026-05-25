AscoltaMI dal 28 maggio al via il servizio di supporto psicologico per gli studenti | richiesta voucher e selezione del professionista così funzionerà

Dal 28 maggio partirà il servizio di supporto psicologico per gli studenti, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi. Gli studenti potranno richiedere un voucher per accedere a cinque incontri con professionisti del settore. La procedura prevede la richiesta del voucher e la selezione del professionista tramite piattaforme online, con l’obiettivo di offrire supporto immediato e gratuito a chi ne ha bisogno.

Collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi. Cinque incontri in videoconferenza per gli alunni di prima e seconda superiore e per l’ultimo anno delle medie L’iniziativa, presentata oggi, si inserisce nel quadro delle politiche di prevenzione del disagio giovanile e mira a offrire un primo sostegno, di tipo consulenziale e non terapeutico, agli alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e il primo biennio della Secondaria di II grado. Un target, quello adolescenziale, particolarmente esposto a fragilità e vulnerabilità che spesso ostacolano la partecipazione alla vita scolastica e i processi di apprendimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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