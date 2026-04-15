AscoltaMI via libera del Garante per la privacy | ok al servizio psicologico digitale nelle scuole
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera al servizio digitale “AscoltaMI” destinato alle scuole, con un parere favorevole espresso con il provvedimento n. 196 del 26 marzo 2026. Il servizio, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, riguarda l’offerta di supporto psicologico attraverso piattaforme digitali. La decisione si basa sulla valutazione dello schema di decreto presentato dal Ministero.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 196 del 26 marzo 2026, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo al funzionamento del servizio digitale “AscoltaMI”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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