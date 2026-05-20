A Mogliano, i visitatori possono esplorare un borgo ricco di storia e arte, attraversando i vicoli che collegano il Museo d'arte sacra e il teatro locale. Lungo il percorso, si possono scoprire dettagli architettonici e opere che testimoniano il passato della zona. Inoltre, il paese propone attività di nordic walking che permettono di unire l'esercizio fisico alla scoperta dei luoghi più nascosti e significativi del centro storico.

? Punti chiave Cosa nascondono i vicoli tra il Museo d'arte sacra e il Teatro?. Come si uniscono nordic walking e scoperta dei tesori locali?. Chi sono le guide che sveleranno i segreti del borgo?. Come ci si assicura uno dei soli 80 posti disponibili?.? In Breve Prenotazione gratuita via WhatsApp al 3939365509 entro il 21 maggio.. Posti limitati a 80 partecipanti per garantire la qualità del percorso.. Organizzazione curata da US Acli Ascoli PicenoFermo, US Acli Macerata e ASD Green Nordic Walking.. Percorso guidato tra Museo di arte sacra e Teatro comunale di Mogliano.. Domenica 24 maggio alle ore 15.30, Piazza della a Mogliano ospiterà il nuovo appuntamento del progetto Camminata dei musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mogliano, un cammino tra arte e storia: scopri i tesori del borgo

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