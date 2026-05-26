arti marziali budo shotokan cinture nere nelle palestre di masi e baura

A maggio, la palestra Budo Shotokan Karate ha conseguito nuove cinture nere nelle sue sedi di Masi e Baura. L’evento riguarda praticanti di arti marziali che hanno superato con successo gli esami di livello. La notizia riguarda esclusivamente il risultato degli esami e l’avanzamento dei praticanti, senza ulteriori dettagli sulle prove o sui nomi coinvolti.

È un maggio da incorniciare per il movimento marziale ferrarese e, in particolare, per la palestra Budo Shotokan Karate. La realtà sportiva, radicata sul territorio con le sue due sedi di Baura e Masi Torello, sta vivendo giorni di grande festa grazie agli straordinari risultati agonistici e formativi dei propri atleti, che portano la scuola a fare un significativo salto di qualità. Il lungo weekend di successi è iniziato venerdì 22 maggio con la sessione dedicata ai passaggi di grado e cintura, dalle cinture bianche fino alle marroni. Davanti agli occhi attenti del direttore tecnico, il maestro Elia Cariani, del maestro Cosimo Manisi e dell’istruttore Marco Toschi, tutti gli allievi hanno superato brillantemente le prove, dimostrando la crescita tecnica e la solidità del vivaio della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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10 Disciplinas, 10 Cinturones Negros: 48 años de Budo

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