Mikel Arteta elogia l' incredibile Dowman dopo che la stella dell’Arsenal è diventata il marcatore più giovane di sempre della Premier League

Mikel Arteta ha espresso grande ammirazione per Dowman, che ha recentemente stabilito il record di marcatore più giovane della Premier League. La partita ha visto il giocatore dell’Arsenal distinguersi con un gol che ha attirato l’attenzione di tutti. L’allenatore ha sottolineato le qualità del giovane, che con questa prestazione ha fatto parlare di sé nel campionato inglese.

2026-03-14 23:10:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mikel Arteta ha reso omaggio a Max Dowman dopo che il sedicenne è diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier League durante la vittoria per 2-0 dell’Arsenal sull’Everton all’Emirates Stadium. Dowman, introdotto a 15 minuti dalla fine, ha prima sferzato il cross che ha portato Viktor Gyokeres ad aprire le marcature all’89esimo minuto prima di cogliere un passaggio nel pieno del tempo di recupero, correndo per 75 yard dopo due sfide e infilandosi a porta vuota. A 16 anni e 73 giorni, ha infranto un record che durava da oltre 20 anni – precedentemente detenuto da James Vaughan, che aveva segnato per l’Everton sotto David Moyes nel 2005. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Max Dowman lo ha rifatto: a segno con l’Arsenal, è il più giovane marcatore della Premier LeagueMax Dowman a poco più di 16 anni è entrato nella storia del calcio inglese in Arsenal-Everton diventando il marcatore più giovane di sempre.

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