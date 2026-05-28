Mikel Arteta ha dichiarato che il suo obiettivo principale è vincere e che è disposto a difendersi per ottenere risultati. L’allenatore si distingue per un approccio flessibile, evitando posizioni rigide tra le diverse strategie di gioco. In un’epoca di contrapposizioni ideologiche nel calcio, preferisce adattarsi alle situazioni invece di seguire dogmi precostituiti. La sua filosofia si basa sulla capacità di modificare le proprie tattiche per raggiungere gli obiettivi, senza esclusioni o pregiudizi.

Mikel Arteta è un allenatore molto intelligente. Uno di quelli che in quest’era di contrapposizione ideologiche – di “mio gioco” di qua e di là – si fa fluido, per così dire. Elastico. Ha vinto la Premier e sabato l’Arsenal si gioca la Champions con quell’altro fuoriclasse di Luis Enrique, ma in patria lo accusano di essere troppo difensivista. Lui, intervistato da Marca, risponde che “rispetto tutte le opinioni, e poi bisogna decidere cosa farne: dar loro importanza, scartarle, conservarle come ricordo, bruciarle, usarle e far sì che siano utili. C’è spazio per tutto. Il mio compito è che se qualcosa non è sufficiente per vincere, non posso accontentarmi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arteta, l’allenatore intelligente: “Il mio mestiere è vincere. Se devo difendermi per vincere lo faccio”

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