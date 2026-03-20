Che faccio? Vado a rubare? Mi sento in colpa ma devo stare al GFVip per i soldi devo guadagnare per operare mio figlio in America | lo rivela Paola Caruso

Paola Caruso ha confessato di sentirsi in colpa mentre valuta se partecipare al Grande Fratello Vip, motivata dal bisogno di soldi per poter operare suo figlio in America. La sua decisione di entrare nella casa viene descritta come una scelta difficile, dettata dalla necessità di sostenere le spese mediche del bambino. La sua presenza nel reality si lega a queste preoccupazioni finanziarie e familiari.

Il ritorno di Paola Caruso sul piccolo schermo, questa volta come concorrente del Grande Fratello Vip, si trasforma presto in un racconto personale e straziante. Durante una conversazione notturna con Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, la showgirl crolla in lacrime, svelando la vera motivazione che l’ha spinta a varcare la porta rossa: le cure di suo figlio Michele. La storia clinica del piccolo Michele, nato dalla relazione con Francesco Caserta, ha segnato gli ultimi anni della famiglia. Durante una vacanza in Egitto nel novembre 2022, un farmaco somministrato al bambino si rivelò tossico per il nervo sciatico, causando la perdita dell’uso della gamba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ragazzi, non voglio deludere nessuno ma Paola Caruso può mantenere questo tono di voce PER SEMPRE x.com