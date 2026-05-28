arte e politica dopo la strage di ribolla

La sala Pegaso della Provincia oggi e domani ospita il convegno "Una strada dura e di lotta. Arte letteratura e politica in Maremma negli anni Cinquanta", promosso dall’Università di Siena, con il sostegno della Provincia e del Comune di Grosseto, la collaborazione dell’Isgrec, della Fondazione Luciano Bianciardi, della Biblioteca Chelliana, del Polo culturale Le Clarisse e con il patrocinio della Regione. Il convegno si inserisce nell’iniziativa espositiva ’Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani’, visitabile fino al 6 settembre al Polo culturale Le Clarisse e al Palazzo della Provincia. Curata da Luca... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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